Отек мозгла не прошел, сердце забилось: появились данные о состоянии 9-летней Вари, которую разорвали собаки

Руководитель пресс-службы Зеленодольского района Регина Чибрикова рассказала, что 9-летнюю девочку, которая стала жертвой стаи бродячих псов в поселке Васильево под Казанью, отключили от ЭКМО, сообщил интернет-портал KazanFirst. Это значит, что сердечко ребенка сейчас работает самостоятельно.

Регина Чибрикова рассказала KazanFirst, что вместе с мамой пострадавшей девочки посетила ДРКБ. Ребенок по-прежнему находится в реанимации. Она подключена к ИВЛ. Врачи заявили о необыкновенной силе маленькой девочки: Варвара прикладывает усилия, чтобы самостоятельно дышать.

Пациентка на некоторое время пришла в себя, но врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому. Сейчас важно не перегружать организм девочки. Медики стараются не давать прогнозы, но оптимизм в их заявлениях прослеживается.

По результатам магнитно-резонансной томографии у Вари сохраняется отек головного мозга. Врачи продолжают бороться за жизнь девочки, прилагая усилия и используя все доступные методы лечения.

Напомним, инцидент произошел в прошлую пятницу. Школьница возвращалась домой, когда на нее напала стая бездомных собак. С тяжелыми травмами ребенка экстренно доставили в больницу, где ей была проведена срочная операция.

