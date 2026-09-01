«Детство продолжается»: Анастасия Решетова не стала отправлять сына в школу

30-летняя Анастасия Решетова, ранее состоявшая в отношениях с 43-летним рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати), в День знаний поделилась с подписчиками размышлениями о подготовке их общего сына к школе, передает Super.

Первая вице-мисс Россия-2014 рассказала, что ее шестилетний сын в этом году не пойдет в первый класс. Несмотря на то, что мальчик с четырех лет умеет читать, считать и писать, Решетова считает, что он еще не готов к такому этапу жизни.

«По идее, мозгами‑то мы уже готовы к школе давно, но психологически дозреем только в этом году, когда нам исполнится семь лет», — объяснила Анастасия.

Многие подписчики поддержали решение модели, отметив, что в современном мире важно давать детям не только знания, но и время для психологического созревания. Сама Анастасия призналась, что не переживает и спокойно ждет, когда ее сын будет полностью готов к учебному процессу.

Ранее сообщалось, что семилетний сын рэпера Паши Техника пошел в первый класс.