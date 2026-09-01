Появились подробности организации концертов Канье Уэста в Питере: переговоры с «Газпром Ареной» все еще ведутся

Переговоры между организаторами концертов американского рэпера Канье Уэста и руководством санкт-петербургской «Газпром Арены» пока не завершены. Об этом в беседе с ТАСС сообщила генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.

По ее словам, в ближайшее время агентство обнародует официальную информацию о результатах обсуждения возможности проведения концертов рэпера на стадионе. Субчева также предпочла не комментировать ситуацию до окончания переговорного процесса.

Напомним, конфликтная ситуация разыгралась вокруг двух концертов Уэста, запланированные на 10 и 11 октября на домашней арене футбольного клуба «Зенит». 17 августа Say Agency объявило о выступлениях и запустило продажу билетов. Однако 24 августа «Газпром Арена» опровергла эту информацию, заявив, что не подписывала договор аренды и не имеет никаких соглашений с организаторами.

После заявления стадиона анонс мероприятия исчез с официального сайта «Газпром Арены». При этом в Say Agency настаивают на своей правоте: организаторы утверждают, что получили от площадки официальное письмо-согласование и должны были подписать контракт до 27 августа. Однако руководство стадиона не стало объяснять, на каком основании ранее анонсировалось мероприятие и проводился розыгрыш билетов.

Ранее рэпер Баста пригласил Канье Уэста на свои концерты в России.