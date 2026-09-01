Химия и рваные стрижки вернулись: подростки копируют прически нулевых ради аниме-героев

Подростки этой осенью массово возвращают прически из 2000-х, но не из ностальгии, а ради того, чтобы выглядеть как герои аниме — химическая завивка и стрижка «малик» снова в топе, и стилисты уже заметили, как молодежь отказывается от минимализма в пользу текстуры и объема. Об этом сообщает 360.ru.

Руководитель студии красоты Маруся Морозова рассказала, что сейчас химическая завивка переживает второе рождение. Если раньше ее делали ради объема, то теперь — ради точного попадания в образы персонажей аниме. Морозова отметила, что молодежь отращивает волосы и просит именно те локоны, которые видят на экранах.



Вместе с тем парикмахер-барбер Степан Акентьев подтвердил, что юные клиенты все чаще просят сделать «малик» — стрижку, где волосы на затылке длиннее, а по бокам и на висках короче, что напоминает сильно отросший ирокез.



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