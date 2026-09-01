Китай впервые за 16 лет изменил закон о мобилизации: теперь под призыв попадет искусственный интеллект

Китай впервые за 16 лет внес изменения в закон о мобилизации, распространив его механизм на искусственный интеллект, беспилотные системы, киберпространство, биотехнологии и квантовые разработки — поправка вступает в силу 1 октября и касается не только технологий, но и специалистов в этих областях. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Как сообщает South China Morning Post (SCMP), обновленный закон, подписанный председателем КНР, расширяет понятие мобилизации, которая отныне может применяться при прямой угрозе «национальному суверенитету, единству, территориальной целостности, безопасности и интересам развития». Эксперт по военному праву из Пекина Се Дань пояснил, что поправка позволяет быстро использовать гражданские технологии в военных целях, включая ИИ, беспилотники и киберсреду.

В отличие от предыдущей редакции, новый закон распространяется не только на технологии, но и на участников рынка и специалистов в перечисленных сферах. Это означает, что в случае угрозы государство сможет привлекать частные компании и экспертов для нужд обороны.



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