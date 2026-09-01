Сын Паши Техника пошел в первый класс

1 сентября — важный день для семьи покойного рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Его семилетний сын впервые переступил порог школы, сообщил Super.

Ева Карицкая, бывшая возлюбленная Техника и мама мальчика, поделилась радостным событием в своем личном блоге. Она опубликовала фотографию с сыном, сделанную на праздничной линейке.

«Первоклашка», — подписала она публикацию.

Карицкая родила ребенка 10 июля 2019 года. С его отцом они разошлись ноябре 2021 года, при этом рэпер продолжал участвовать в воспитании сына.

В апреле 2025 году Техник попал в больницу в Таиланде, спустя пару дней он скончался от септического шока. Музыканту было 40 лет. У него остался единственный сын.

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