В Подмосковье стартовала Всероссийская акция «Поделись своим Знанием»

В Подмосковье 1 сентября стартовала Всероссийская акция «Поделись своим Знанием». В этом году она объединяет проекты Знание.Безопасность, Знание.Спорт, «Чтецкие программы», Библиотеку готовых лекций.

Старт акции дали на площадке Инженерной школы в Дмитрове, которая принимает активное участие в «Чтецких программах». Лектором выступил актер театра и кино Влад Канопка.

«Как по мне, одним из главных праздников нашей страны является День знаний. Потому что именно знания делают из индивида личность. Самодостаточная, интеллектуальная, эрудированная личность и движет прогресс. И я вам хочу пожелать максимального прогресса в ваших начинаниях, в личной и учебной жизни», — поздравил учащихся актер.

В формате открытой беседы он рассказал о своем пути в творческой сфере, поделился историями из профессионального опыта, дал ребятам советы. Артист подчеркнул важность чтения в развитии воображения.

Акция проходит с 2021 года и уже охватила около 1 млн человек. Присоединиться к проекту могут все желающие. Чтобы стать лектором, нужно пройти регистрацию на сайте.