«Не надо преувеличивать»: в Совфеде РФ раскрыли, что означает встреча Силуанова с Бессентом

Встреча министра финансов России Антона Силуанова с главой Минфина США Скоттом Бессентом на полях G20 стала одним из самых заметных контактов Москвы и Вашингтона за последнее время. Американская сторона обсуждала с российским министром в том числе мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Но ждать от этой встречи мгновенного прорыва не стоит, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Антон Силуанов впервые с 2022 года лично принял участие во встрече министров финансов и глав центробанков стран G20, которая проходит в американском Эшвилле. Его приезд вызвал резкую реакцию ряда европейских представителей: в частности, министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль назвал участие российского министра «тревожным сигналом», а общую фотографию участников в итоге сделали без Силуанова. При этом российский министр провел отдельную встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом. По данным американских СМИ, стороны затронули мирный план Трампа, а также экономическое сотрудничество. Российский Минфин подтвердил сам факт переговоров, уточнив, что обсуждались вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и работа в рамках G20.

Однако Вашингтон одновременно дал понять, что не собирается быстро переходить к экономическим договоренностям. По данным Reuters, Бессент заявил Силуанову, что США не намерены ослаблять санкционное давление или заключать соглашения по другим вопросам до завершения конфликта на Украине. По мнению Карасина, сам факт прямого контакта все равно имеет значение — прежде всего как возможность постепенно восстанавливать рабочую атмосферу между странами.

«Конечно, то, что Антон Силуанов встретился со своим американским коллегой, побывал на "двадцатке", — это позитивный факт. Но преувеличивать значение этого контакта и думать о каких-то геостратегических последствиях было бы неоправданно», — заявил сенатор.

По его словам, сейчас гораздо важнее другое — Москва и Вашингтон вновь получают возможность поддерживать регулярные контакты.

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«Важно, что контакты продолжаются, создают атмосферу в двусторонних отношениях с Соединенными Штатами, и, рискну сказать, не только с Соединенными Штатами, а и с другими членами "двадцатки". Они создают предусловие для того, чтобы двигаться вперед, для завершения украинского кризиса и восстановления нормальных межгосударственных принципов взаимодействия во многих отраслях», — отметил Карасин.

Сенатор отдельно объяснил, почему именно финансовый трек оказался одной из первых площадок для возобновления контактов Москвы и Вашингтона.

«"Двадцатка" собирается регулярно. Мы готовы взаимодействовать в рамках "двадцатки" со всеми членами этой "двадцатки", и важно, что Антон Силуанов принял в этом участие», — сказал Карасин.

Таким образом, превращать встречу Силуанова и Бессента в сенсационный «новый канал переговоров» пока преждевременно. Но и считать ее формальностью, судя по словам сенатора, не стоит. На фоне продолжающегося конфликта и жестких санкционных разногласий Москва и Вашингтон получили еще одну площадку для прямого разговора — причем разговор вышел за пределы исключительно военной повестки. Именно такие контакты, по оценке Карасина, могут постепенно сформировать ту самую атмосферу, без которой восстановление нормального диалога между Россией и США практически невозможно.