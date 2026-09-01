Московский городской суд приступит к рассмотрению апелляционных жалоб по уголовному делу Артема Чекалина — бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (она же Лерчек) Артема Чекалина, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы признал его виновным виновным в выводе за рубеж более ₽251 млн по подложным документам и приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд назначил Чекалину штраф в размере более ₽194 млн.

Апелляционные жалобы на приговор подали как сам осужденный, так и его адвокаты. Однако защита не намерена комментировать дальнейшие действия. Адвокат Константин Третьяков заявил, что «никаких комментариев больше не будет», уточнив, что так захотел сам Артем.

Ранее онкобольная Валерия Чекалина растрогала поклонников заявлением о болезни.