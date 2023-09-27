Почти половину урожая сахарной свеклы собрали в Нижегородской области

Около 50% урожая сахарной свеклы собрали в Нижегородской области с площади 5,6 тыс. га. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на главу Минсельхоза региона Николая Денисова.

Отмечается, что на данный момент одним из предприятий переработано свыше восьми тысяч тонн сахарной свеклы и произведено 540 тонн сахарного песка.

Добавляется, что сахарную свеклу преимущественно выращивают в семи южных округах.

Уточняется, что уже накопано более 160 тыс. тонн свеклы.