Волосы остаются на подушке клочьями: когда сезонное выпадение становится тревожным сигналом

Осенью волосы могут начать выпадать заметно активнее, и само по себе это еще не говорит о заболевании. Но если волосы остаются на подушке и в сливе душа клочьями, пробор становится шире, а вместе с выпадением появляются зуд, шелушение или постоянная усталость, ждать, пока проблема исчезнет сама, не стоит. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анастасия Киевская.

Осеннее усиление выпадения волос — явление реальное: волосяные фолликулы реагируют на смену сезонов. По словам специалиста, в этот период потеря 100–150 волос в день может оставаться вариантом нормы. Однако тревожный сигнал — когда привычная картина резко меняется.

«На расческе, подушке и в сливе душа волос становится заметно больше, чем обычно, и это длится дольше 2–3 недель», — отметила Киевская.

Еще один повод присмотреться к состоянию волос — изменения их густоты. Если пробор постепенно расширяется или появляются участки поредения, особенно в области висков и макушки, лучше не ждать, что проблема исчезнет вместе с осенью.

Важен и характер выпадения. Если волос выдергивается целиком, с белым утолщением на конце — так называемой луковицей, — это не то же самое, что обычное обламывание волоса по длине.

«Если что-то из перечисленного знакомо — ждать, что „само пройдет“, не стоит», — предупредила врач.

Насторожиться следует и при изменениях кожи головы. Шелушение, покраснение, зуд или высыпания в сочетании с выпадением могут говорить о проблеме, которая требует отдельной диагностики.

Есть и симптомы, которые на первый взгляд вообще не связаны с волосами. По словам эндокринолога, одновременно с выпадением могут появиться усталость, ломкость ногтей и сухость кожи. В таком случае причина может быть системной. Первым делом стоит обсудить проблему с терапевтом.

Как отметила Киевская, в качестве базового обследования имеет смысл обратить внимание на общий анализ крови и ферритин. Причем нормальный гемоглобин еще не означает, что с запасами железа все в порядке, подчеркнула врач. Также специалист может назначить анализ на ТТГ, поскольку нарушения функции щитовидной железы относятся к возможным причинам диффузного выпадения волос. В зависимости от ситуации дополнительно могут потребоваться исследования на витамин D, витамин B12, цинк и общий белок. При этом самостоятельно покупать препараты железа или витаминные комплексы «для волос» и начинать пить их наугад Киевская не советует.

«Самостоятельный прием железа опасен: избыток токсичен для печени и ЖКТ, а при некоторых состояниях, например, при гемохроматозе, — критически вреден», — объяснила эндокринолог.

Не всегда безопасны и популярные витаминные комплексы. При избытке отдельных компонентов можно получить обратный эффект.

«Витаминные комплексы „для волос“ часто содержат компоненты, которые при избытке не улучшают, а ухудшают ситуацию — например, избыточный витамин А провоцирует как раз выпадение», — рассказала врач.

Кроме того, попытка самостоятельно «подкормить» волосы витаминами может привести к тому, что настоящую причину проблемы обнаружат слишком поздно. Выпадение может быть связано не только с дефицитами, но и с эндокринными или аутоиммунными нарушениями, а также последствиями стресса. Поэтому при выраженном выпадении специалист советует сначала пройти обследование и обсудить результаты с терапевтом. При необходимости он направит пациента к трихологу или эндокринологу.

Диетолог Ольга Валикова назвала пять доступных продуктов до ₽100, которые помогут пережить осень без простуд и лишних трат.