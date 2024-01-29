Подмосковье и китайская провинция Ляонин наращивают экспортное сотрудничество
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области]
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало с Департаментом коммерции китайской провинции Ляонин соглашение о развитии сотрудничества в части внешнеэкономической деятельности между регионами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что со стороны Московской области подпись в документе поставила заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, а со стороны китайских партнеров — г-жа Пань Шуан, начальник Управления коммерции провинции Ляонин.
«И КНР, и его провинция Ляонин являются давними проверенными партнерами нашего региона. Нас связывает продолжительная инвестиционная работа, а также стремительно развивающееся экспортное взаимодействие. Уверена, что подписанное соглашение придаст новый импульс развитию двусторонних межрегиональных связей», — отметила Екатерина Зиновьева.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.