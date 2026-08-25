«Экономия до 50%». Миронов предложил выдавать льготные кредиты на строительство частных домов

Депутат Сергей Миронов выступил с инициативой, согласно которой банки должны быть обязаны предоставлять льготные кредиты гражданам, желающим самостоятельно возводить индивидуальные жилые дома. Помимо этого, парламентарий предлагает поручить регионам осуществлять оптовые закупки строительных материалов с последующей реализацией молодым семьям без торговой наценки. Об этом политик сообщил в интервью ТАСС .

В настоящее время, пояснил Миронов, кредитные организации в основном готовы финансировать строительство частных домов лишь при условии привлечения профессиональной подрядной компании. Вместе с тем, по его оценке, для полноценного развития сектора индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в стране ощущается острая нехватка квалифицированных рабочих рук.

«Мы предлагаем обязать банки выдавать кредиты на строительство дома своими силами, а стройматериалы покупать за счет регионов по оптовым ценам и перепродавать молодым семьям, строящим дом, без наценки», — сказал Миронов.

Парламентарий убежден, что реализация предложенной схемы не повлечет для региональных бюджетов дополнительных расходов, при этом позволит молодым семьям сократить затраты на приобретение стройматериалов вплоть до 50% от их рыночной стоимости.

Миронов также обратил внимание на то, что на сегодняшний день единственной льготной ипотечной программой, допускающей возможность самостоятельного строительства или сборки домокомплекта, остается сельская ипотека. Однако, как отмечает депутат, она ориентирована преимущественно на работников агропромышленного сектора, в силу чего доступ к ней имеют лишь отдельные категории граждан.

Развитие ИЖС, по мнению Миронова, способно оказать положительное воздействие на демографическую ситуацию в стране. Парламентарий подчеркнул, что пригородные зоны крупных городских агломераций и региональных центров сегодня активно застраиваются, а наличие собственного дома дает семьям больше жизненного пространства и позволяет не корректировать планы по рождению детей в зависимости от метража квартиры.

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