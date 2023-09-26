Эксперт Саверский заявил о системной проблеме с лекарствами в России

Согласно результатам опроса Всероссийского союза пациентов, более 40% жителей РФ, являющихся льготниками, сталкивались с отсутствием в аптеках льготных препаратов из категории сердечно-сосудистых лекарств. По словам президента «Лиги защитников пациентов» Александра Саверского, проблема с лекарственными препаратами в России имеет системный характер. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что сейчас многие россияне вынуждены приобретать незарегистрированные в нашей стране лекарства за рубежом и ввозить их в Россию, идя на нарушение закона.

По мнению эксперта, при невозможности льготных категорий граждан приобрести лекарственные препараты следует обращаться в органы управления здравоохранения и прокуратуру.

Он добавил, что исчезнувшие импортные препараты не всегда можно заменить российскими аналогами.