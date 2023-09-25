Врач Козлова рекомендует избегать людных мест и делать прививки осенью

Ежегодно с наступлением осеннего сезона происходят всплески разных заболеваний вроде простуды, ангины, гриппа, бронхита и пневмонии. Врач Ольга Козлова рассказала, как от них защититься. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, прежде всего следует всегда одеваться по погоде.

Медик добавила, что также необходимо избегать скученности, которые как раз становятся причинами эпидемий.

По ее мнению, нужно соблюдать личную гигиену, постоянно проветривать помещение, делать влажную уборку и постоянно вакцинироваться от гриппа.