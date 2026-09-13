Суд в России впервые дал реальный срок за травлю подростка

В России впервые вынесли реальный срок за кибербуллинг несовершеннолетней. 21-летний житель Великого Новгорода полгода травил школьницу из Уфы. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, а с учетом предыдущего наказания — к 12 годам колонии строгого режима. Подробности об этом деле узнала Lenta.ru .

История началась весной 2024 года. Девушка поссорилась в онлайн-чате с пользователем, которому не понравилось название группы по компьютерной игре. Во время перепалки он пригрозил слить ее личные данные в сеть. Администраторы удалили агрессора, но тот вернулся с другого аккаунта и потребовал, чтобы подросток на коленях просила прощения. Уфимка отказалась.

Тогда злоумышленник под анонимным аккаунтом начал писать угрозы девушке и ее семье. Он неоднократно вызывал курьеров на адрес проживания школьницы, чтобы разбудить ее ночью. Используя дубликат номера телефона матери, он писал гадости от имени женщины в домовом чате.

Трижды через подставных лиц он сообщал о якобы минировании торгового центра, школы и предприятия, где работала пострадавшая. Кроме того, он создал порнографический канал и рассылал от имени отца девушки фотографии половых органов детям. От лица самой уфимки он вел Telegram-канал с чужими фото и видео издевательств над животными. Из-за этого в адрес девушки начали поступать угрозы от зоозащитников. Позже осужденный развесил по городу объявления с фотографией школьницы и просьбой «помочь найти живодерку».

Мать девочки неоднократно обращалась в полицию. Сначала там советовали игнорировать анонима. Но психологическое состояние школьницы ухудшалось. В октябре 2024 года заявление приняли в Следственном комитете Башкирии. В январе 2025 года кибербуллера наконец-то вычислили и задержали.

Его обвинили по четырем статьям УК РФ, среди которых «попытка доведения до самоубийства» и «терроризм». В Великом Новгороде он сначала предстал перед судом по статьям «развратные действия в отношении двух и более несовершеннолетних» и «изготовление и распространение порнографических материалов». Затем стал подсудимым по делу о попытке довести девушку до самоубийства. Суд назначил ему 10 лет. С учетом ранее вынесенного приговора за другое преступление окончательное наказание — 12 лет колонии строгого режима.