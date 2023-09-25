Врач Макиша определила наиболее диетический орех

По словам врача-диетолога Марины Макиша, во всех орехах имеются ненасыщенные жиры, полезные для человека, при этом определенные виды еще и диетические. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что в орехах сконцентрировано максимальное количество витаминов, микроэлементов и жиров.

По мнению специалиста, наиболее диетическими орехами считаются фисташки.

Она подчеркнула, что при этом важно следить за калорийностью и употреблять в пищу не более 40 г орехов в день.