Врач Макиша определила наиболее диетический орех
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По словам врача-диетолога Марины Макиша, во всех орехах имеются ненасыщенные жиры, полезные для человека, при этом определенные виды еще и диетические. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она отметила, что в орехах сконцентрировано максимальное количество витаминов, микроэлементов и жиров.
По мнению специалиста, наиболее диетическими орехами считаются фисташки.
Она подчеркнула, что при этом важно следить за калорийностью и употреблять в пищу не более 40 г орехов в день.