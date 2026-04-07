Названа неожиданная причина набора веса: дело не в еде и спорте
Диетолог Редина: хронический стресс может мешать сбросить вес
Фото: [istockphoto.com/eternalcreative]
Даже при соблюдении диеты и регулярных тренировках цифра на весах может оставаться на месте. Хронический стресс, недосып и гормональные нарушения могут мешать сбросить лишний вес. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.
Одной из частых причин застоя веса, по словам эксперта, являются гормональные нарушения.
«Сбои в работе щитовидной железы, инсулинорезистентность или повышенный уровень кортизола могут замедлять обмен веществ. В таких условиях организм буквально „держится“ за накопленные ресурсы, несмотря на дефицит калорий», — объяснила она.
Специалист подчеркнула, что не менее важную роль играет хронический стресс.
«При постоянном стрессе и тревожности повышается уровень кортизола, а он напрямую влияет на аппетит и способствует накоплению жировой ткани, особенно в области живота. А еще в состоянии стресса человек может даже не замечать, сколько он ест, и чаще налегает на вредную пищу», — рассказала Редина.
Отдельное внимание диетолог уделяет качеству сна. Недостаток сна нарушает баланс гормонов, которые регулируют чувство голода и насыщения.
«Из-за недосыпа растет тяга к сладкому и повышается риск переедания, даже если человек пытается придерживаться правильного питания», — подчеркнула она.
Кроме того, причиной может быть дефицит определенных микроэлементов.
«Нехватка витамина D, железа или магния влияет на уровень энергии и обмен веществ. Это снижает эффективность тренировок и замедляет процесс похудения», — пояснила эксперт.
Редина также подчеркнула, что иногда проблема кроется в психологических установках. Внутренние барьеры, страх изменений или заниженная самооценка могут неосознанно мешать человеку достигать цели.
«Важно работать не только с рационом, но и с мышлением. Подходить к похудению надо комплексно. Если вес долгое время не уходит, несмотря на усилия, лучше обратиться к специалистам и пройти обследование. Только так можно выявить причину и подобрать эффективную стратегию», — подытожила диетолог.
