Опасный отдых с детьми: как бассейны в жарких странах вызывают инфекции и обезвоживание у малышей

В странах с теплым и влажным климатом бассейны могут стать источником кожных и ушных инфекций. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заведующая поликлиникой №5 «Путилково» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-педиатр Оксана Царегородцева.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что двухлетнюю девочку из Санкт-Петербурга госпитализировали в Таиланде с острым воспалением кишечника после купания в детском бассейне. Из-за сильного обезвоживания ребенок уже несколько дней отказывается от еды. Предварительный диагноз врачей — энтерит. Врач Царегородцева подчеркнула, что теплый и влажный климат создает благоприятные условия для размножения бактерий, вирусов и простейших, а системы очистки воды не всегда соответствуют строгим стандартам.

«Чаще всего у детей возникают острые кишечные инфекции — энтериты и гастроэнтериты, вызванные ротавирусом, норовирусом, сальмонеллой, шигеллой. Попадание воды в рот во время игр повышает вероятность заражения, особенно у малышей, которые еще не контролируют глотательные движения», — пояснила эксперт.

По ее словам, также у ребенка могут возникнуть и другие болезни.

«Помимо кишечных заболеваний, бассейны могут стать источником кожных и ушных инфекций: наружного отита, фолликулита, грибковых поражений. Избыточное содержание хлора раздражает слизистые, провоцирует аллергические реакции и бронхоспазм у предрасположенных детей», — предупредила врач.

Особую опасность представляет обезвоживание. У ребенка оно развивается стремительно: рвота и диарея за несколько часов приводят к сгущению крови, нарушению работы почек и сердечно-сосудистой системы, заключила Царегородцева.

Ранее стало известно, чем заменить животный белок во время Великого поста.