Компании стали повторно нанимать уволенных сотрудников, чтобы те обучили ИИ работать без сбоев, фактически подготавливая ему замену самим себе. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, повлияет ли ИИ негативно на работу людей в обозримом будущем, заменив людей повсеместно.

По данным RationalFX, в 2025 году внедрение ИИ уничтожило почти 70 тыс. рабочих мест в техсекторе (28,5% всех сокращений). Увольнения затронули гигантов уровня Amazon и IBM, причем 70% случаев пришлось на США. Эксперт Бастрыкина подчеркнула, что постепенная замена людей на ИИ в некоторых видах деятельности — это логичная оптимизация производственных и бизнес-процессов.

«Если есть возможность уменьшить себестоимость продукции или услуг, сократить затраты, то владелец бизнеса с радостью сделает это. Но это не новая тенденция, которая возникла с распространением ИИ. Этот принцип работал всегда, а ИИ — это очередной инструмент, созданный для ускорения и упрощения работы», — пояснила она.

По ее словам, нейросети пока далеки от способности работать самостоятельно, и необходимость нанимать специальных сотрудников для их обучения только подтверждает это.

«Но у них при этом большие перспективы. Например, ИИ-агенты могут имитировать деятельность человека, самостоятельно ставить задачи и планировать их исполнение. Для тех, кто представляет принципы машинного обучения и работы нейросетей, очевидно, что ИИ нельзя обучить раз и навсегда, это постоянный процесс. Человеческий контроль и развитие искусственного интеллекта понадобится постоянно. Только на самых простых задачах от такого контроля можно отказаться, но и то до первого серьезного сбоя», — подчеркнула специалист.

При этом эксперт отметила, что те специалисты, чьи рабочие места занял ИИ, найдут себя в других форматах работы, более творческих и требующих осознанности, а не механического исполнения.

«Это могут быть разнообразные профессии от работы над усовершенствованием и обучением ИИ до новых специальностей, которые появятся в том числе благодаря искусственному интеллекту», — заключила Бастрыкина.

