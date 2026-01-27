Почему нельзя открывать WhatsApp через VPN: эксперты предупредили о рисках

Использование WhatsApp* небезопасно для россиян, особенно с помощью VPN. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров заявил о небезопасности мессенджера WhatsApp, отметив наличие множества уязвимостей и потенциальных векторов атак на приложение. Эксперт Бастрыкина напомнила, что о небезопасности шифрования данных в WhatsApp специалисты говорили уже давно.

«Вероятно, по этой причине мошенники нередко взламывали там аккаунты пользователей и получали доступ к сообщениям и личной информации. Для того, чтобы понять, становится ли общение в WhatsApp более безопасным через этот сервис обхода блокировки, достаточно знать, по какому принципу через него осуществляется подключение», — пояснила она.

При использовании VPN пользователь использует альтернативный частный канал передачи данных. В таком случае никто не может гарантировать защиту данных и безопасность, так как все эти параметры зависят только от владельцев VPN, отметила специалист.

«Также эти сервисы часто взламывают мошенники и подключаются к ним для быстрого доступа к данным пользователей. Во избежание утечки важной конфиденциальной информации, например, кода от банковской карты или паспортных данных, не стоит передавать ее в открытом виде через мессенджеры, тем более подключенным через VPN», — заключила Бастрыкина.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ