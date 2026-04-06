«Разговоры о важном», посвященные Дню космонавтики, прошли в школах и колледжах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Мероприятия были посвящены 65-летию первого полета человека в космос. Учащиеся приняли участие в торжественных линейках. В учреждения подняли флаги России.

В ходе урока в формате видеоинтервью гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал о новых пилотируемых программах, важности подготовки молодых специалистов для космических экспедиций.

Обсудили основные этапы развития российской космонавтики и роль конструкторских бюро и научных центров. Также ребята написали работы на тему космонавтики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что семь колледжей региона стали лучшими в рейтинге трудоустройства.