Чешские власти назвали Россию основной угрозой для их государства в своей новой оборонной стратегии. По словам первый заместителя председателя комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, это является очередным приступом русофобской истерии. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что простые граждане Чехии иначе говорят о нашей стране, однако властям безразличны эти мнения и они стараются внести в их головы убеждение, что Россия на них будет нападать.

По мнению парламентария, наша страна никогда ни на кого не нападала, необходимо как следует изучить исторические факты.

Он подчеркнул, что Россией всегда освобождались и собственные земли, и дружественные от угнетения народов и прочего.

Депутат добавил, что властям Чехии следует вспомнить о том, кто освободил их страну от фашизма и спас сотни тысяч их граждан от уничтожения.