НАТО без членства: Мелони предложила Украине альтернативу в виде срочных гарантий безопасности

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила с инициативой предоставить Украине гарантии безопасности по ускоренному протоколу без официального членства в НАТО. Этот формат, уже окрещенный журналистами как «НАТО-лайт», предполагает экстренное согласование военной помощи Киеву в течение 24 часов в случае возобновления масштабного конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.

Италия предложила странам-союзницам новый механизм защиты Украины, который станет альтернативой долгосрочному процессу вступления в НАТО. Согласно плану Джорджии Мелони, западные партнеры будут обязаны в ультракороткие сроки — за 24 часа — согласовывать и предоставлять комплексную военную и экономическую поддержку Киеву в случае масштабной атаки России.

Предлагаемые гарантии включают не только срочные поставки вооружений и усиление украинской армии, но и автоматическое введение новых санкционных пакетов против Москвы. При этом вопрос прямой отправки войск на территорию Украины в рамках этого плана остается открытым и будет решаться ситуативно.

Ранее сообщалось о том, что в Италии не увидели признаков заключения мира после встречи Трампа, Зеленского и лидеров ЕС.