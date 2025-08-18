Встреча президента США Дональда Трампа, главы киевского режима Владимира Зеленского и лидеров стран Европейского союза (ЕС) в Вашингтоне не завершится подписанием каких-либо документов о мирном разрешении украинского конфликта. Так считают эксперты итальянского издания Il Post.

По мнению аналитиков, предстоящий саммит будет носить «преимущественно переговорный характер», а его главной темой станут гарантии безопасности для Украины.

По данным источников, стороны обсудят варианты долгосрочной поддержки Киева, но конкретных договоренностей не достигнут.

Эксперты отмечают, что Трамп, судя по всему, предпочитает выжидательную тактику, избегая четких обязательств. В то же время европейские лидеры, несмотря на публичную демонстрацию единства с Украиной, тоже не спешат с новыми инициативами.

Ранее в Китае назвали саммит с участием Владимира Зеленского в Вашингтоне «холодным душем» для стран Евросоюза.