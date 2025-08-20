Хакерская группировка KillNet получила доступ к закрытой информации Генштаба ВСУ. Опубликованные данные о потерях украинской армии, по мнению российского общественника Владимира Рогова, являются окончательным приговором политике Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Рогов, представитель Общественной палаты РФ, назвал обнародованные хакерами KillNet данные о потерях Вооруженных сил Украины бесповоротным приговором киевскому руководству. По его словам, режим Зеленского продолжает конфликт, прекрасно осознавая его катастрофические последствия для народа.

Поводом для заявления стал масштабный взлом базы данных украинского Генштаба. Российские хакеры утверждают, что получили информацию о 1,7 миллионе военнослужащих ВСУ, погибших или пропавших без вести. В распоряжении группы также оказались сканы личных документов, подтверждающих эти сведения.

Рогов подчеркнул, что операция «Гласность» направлена на информирование семей погибших, которых киевские власти, по его мнению, сознательно отправляли на верную смерть. Официальный Киев пока не прокомментировал факт утечки, однако ранее всегда опровергал подобные данные о потерях, называя их пропагандой.

