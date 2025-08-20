Эксперт Денисов пояснил бессмысленность встречи Путина и Зеленского

Возможная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапеште активно обсуждается в зарубежных СМИ, однако эксперты сомневаются в практической целесообразности такого саммита. Директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов считает, что информационная шумиха вокруг переговоров во многом связана с политическими амбициями Дональда Трампа, который заинтересован в демонстрации своей способности организовать диалог между конфликтующими сторонами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ключевой проблемой остается отсутствие содержательной подготовки к возможным переговорам. Позиции сторон остаются принципиально непримиримыми, что исключает возможность подписания каких-либо совместных документов. Эксперт подчеркивает, что без предварительной работы на уровне политических советников и выработки хотя бы минимальных точек соприкосновения встреча рискует превратиться в чистый пиар-ход.

Эксперт уточнил, что особое внимание уделяется мотивации европейских журналистов и политиков, поддерживающих тему переговоров. Многие из них, по мнению Денисова, рассчитывают таким образом завоевать расположение Трампа в надежде получить личные преференции, что создает искусственный информационный фон.

По его мнению, итогом сложившейся ситуации становится формирование медийной иллюзии скорого урегулирования при фактическом отсутствии прогресса в реальной дипломатической работе. Пока экспертные группы не начнут основную подготовку, любые разговоры о встрече остаются лишь информационным шумом, не имеющим отношения к действительным мирным процессам.

