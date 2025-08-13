Вучич отказался конституцию Сербии ради участия в новых президентских выборах

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не планирует участвовать в следующих выборах и не станет менять конституцию страны. Свой уход с поста он назвал окончательным. Об этом сообщает ТАСС.

Александар Вучич подтвердил, что не намерен вновь баллотироваться на пост президента Сербии. На пресс-конференции после встречи с канцлером Австрии он заявил, что считает себя «политическим ветераном» и не хочет продлевать свои полномочия через изменение конституции.

По словам сербского лидера, через полтора года он завершит свою карьеру. Вучич подчеркнул, что не является диктатором и не собирается удерживать власть искусственно. Одновременно он допустил возможность досрочных парламентских выборов, что может ускорить политические изменения в стране.

Ранее сообщалось о том, что президент Белоруссии заявил об отказе от участия в следующих выборах.