Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок в 2030 году

Александр Лукашенко заявил, что не планирует участвовать в следующих президентских выборах. Белорусский лидер подчеркнул, что сосредоточится на подготовке нового поколения политиков, способных продолжить его курс. Об этом сообщает Time.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, окончательно закрыл вопрос о своем возможном переизбрании. В интервью американскому изданию он подчеркнул, что больше не намерен выдвигаться на высший пост страны.

Лукашенко отметил, что задержался у власти дольше, чем планировал, чтобы подготовить новое поколение политиков. Сейчас, по его словам, важно оценить потенциал молодежи и передать управление тем, кто сможет сохранить стабильность в стране.

Последние выборы в январе 2025 года Лукашенко выиграл с 86,82% голосов, но уже тогда звучали вопросы о его дальнейших планах. В 70 лет он остается первым и единственным президентом Белоруссии, победившим на семи кампаниях подряд.

Ранее сообщалось о том, что в Польше разгорается конфликт между новым президентом и правительством из-за аэропорта.