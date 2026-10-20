«Повернуть время вспять». Найден ген DEAF1, который мешает мышцам восстанавливаться

С возрастом мышцы слабеют и хуже восстанавливаются. Исследователи из Медицинской школы Университета Дьюка, Национального университета Сингапура, Сингапурской больницы общего профиля и Кардиффского университета описали молекулярный механизм, объясняющий, как физическая активность противодействует этим изменениям. Работа опубликована в журнале PNAS, сообщают «Известия».

Ключевую роль играет ген DEAF1. С годами его активность растет, что нарушает баланс между синтезом новых белков и удалением поврежденных. В мышечных клетках накапливаются дефектные белки, и ткань теряет способность нормально работать и восстанавливаться. Обычно активность DEAF1 сдерживают белки семейства FOXO, но с возрастом их контроль ослабевает, и сигнальный путь mTORC1, отвечающий за рост клеток, начинает работать несбалансированно.

Эксперименты на плодовых мушках и пожилых мышах показали: физическая нагрузка активирует регуляторные белки, которые снижают уровень DEAF1. Это возвращает mTORC1 к равновесию — клетки продолжают производить нужные белки и эффективнее избавляются от поврежденных. В результате мышцы лучше восстанавливаются и сохраняют силу.

Однако у механизма есть ограничения. Если уровень DEAF1 слишком высок или активность FOXO падает сильно, одних упражнений может не хватить. Это объясняет разную реакцию пожилых людей на нагрузку. Кроме того, DEAF1 влияет на мышечные стволовые клетки, участвующие в регенерации, и с возрастом их работа тоже нарушается.

Ученые предполагают, что воздействие на DEAF1 в перспективе поможет поддерживать мышцы людям, которым трудно заниматься физкультурой, — после операций, тяжелых болезней или при хронических состояниях. Однако эффективность и безопасность такого подхода для человека еще не установлены. Пока результаты получены только на животных моделях.

Ранее диетолог Соломатина назвала лучшие источники белка для позвоночника.