«Это лишь фрагмент прошлого». В Курской области нашли зуб птерозавра возрастом около 100 млн лет

Курские палеонтологи нашли целый зуб птерозавра мелового периода

Наука

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Специалисты курского палеонтологического сообщества обнаружили целый зуб птерозавра в Фатежском районе Курской области. Находка была сделана при просеивании песка в ходе изучения сеноманских морских песчаных отложений. Возраст артефакта оценивается примерно в 100 млн лет.

Как указано в сообщении, опубликованном на странице сообщества во «ВКонтакте», зуб нашел Алексей Мирошниченко днем 3 октября.

«Птерозавра предварительно определили как Орнитохейрида, предположительно из рода Coloborhynchus», — говорится в публикации.

Отмечается, что это уже вторая находка зуба птерозавра в регионе. Предыдущая представляла собой лишь фрагмент. В том же месте исследователи находили и другие ископаемые морского происхождения, включая зубы акул и кости ихтиозавров.

Ранее сообщалось о том, что в Китае обнаружили крупнейшего теризинозавра длиной более 3,6 метра.

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