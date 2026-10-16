«Это лишь фрагмент прошлого». В Курской области нашли зуб птерозавра возрастом около 100 млн лет
Курские палеонтологи нашли целый зуб птерозавра мелового периода
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Специалисты курского палеонтологического сообщества обнаружили целый зуб птерозавра в Фатежском районе Курской области. Находка была сделана при просеивании песка в ходе изучения сеноманских морских песчаных отложений. Возраст артефакта оценивается примерно в 100 млн лет.
Как указано в сообщении, опубликованном на странице сообщества во «ВКонтакте», зуб нашел Алексей Мирошниченко днем 3 октября.
«Птерозавра предварительно определили как Орнитохейрида, предположительно из рода Coloborhynchus», — говорится в публикации.
Отмечается, что это уже вторая находка зуба птерозавра в регионе. Предыдущая представляла собой лишь фрагмент. В том же месте исследователи находили и другие ископаемые морского происхождения, включая зубы акул и кости ихтиозавров.
Ранее сообщалось о том, что в Китае обнаружили крупнейшего теризинозавра длиной более 3,6 метра.