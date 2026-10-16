«Это лишь фрагмент прошлого». В Курской области нашли зуб птерозавра возрастом около 100 млн лет

Специалисты курского палеонтологического сообщества обнаружили целый зуб птерозавра в Фатежском районе Курской области. Находка была сделана при просеивании песка в ходе изучения сеноманских морских песчаных отложений. Возраст артефакта оценивается примерно в 100 млн лет.

Как указано в сообщении, опубликованном на странице сообщества во «ВКонтакте», зуб нашел Алексей Мирошниченко днем 3 октября.

«Птерозавра предварительно определили как Орнитохейрида, предположительно из рода Coloborhynchus», — говорится в публикации.

Отмечается, что это уже вторая находка зуба птерозавра в регионе. Предыдущая представляла собой лишь фрагмент. В том же месте исследователи находили и другие ископаемые морского происхождения, включая зубы акул и кости ихтиозавров.

Ранее сообщалось о том, что в Китае обнаружили крупнейшего теризинозавра длиной более 3,6 метра.