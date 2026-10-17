Цена вопроса и показания: Онищенко назвал пересадку головы реальной
Академик Онищенко: пересадка головы возможна при развитии хирургии
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Пересадка головы человека теоретически возможна с учетом развития современной хирургии и анестезиологии, однако такое вмешательство остается крайне сложным и требует значительных финансовых затрат. Об этом в интервью ТАСС рассказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Голову, в принципе, пересадить можно. Другое дело — цена вопроса, и другое дело — показания. Поэтому сказать, что это какая-то афера, нет. Это вполне очень уникальная операция, которую можно назвать операцией сегодняшнего дня, так как на сегодня она возможна», — сказал Онищенко.
Развитие трансплантологии, по словам Онищенко, уже позволило проводить сложнейшие операции по пересадке органов. В качестве исторического примера он привел эксперименты советского ученого Владимира Демихова, проводившего пересадки голов животным.
Ранее академик Онищенко назвал сон и прогулки главными способами борьбы с депрессией.