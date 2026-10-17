Цена вопроса и показания: Онищенко назвал пересадку головы реальной

«Голову, в принципе, пересадить можно. Другое дело — цена вопроса, и другое дело — показания. Поэтому сказать, что это какая-то афера, нет. Это вполне очень уникальная операция, которую можно назвать операцией сегодняшнего дня, так как на сегодня она возможна», — сказал Онищенко.