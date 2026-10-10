Люди смогут жить значительно дольше: ученый назвал ключ к замедлению старения

Разработка способов защиты человеческой ДНК от повреждений может стать одним из ключевых направлений в борьбе со старением. Решение этой задачи также поможет сделать безопаснее длительные космические путешествия. Такое мнение высказал доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев, сообщает « Лента.ру ».

По словам ученого, старение организма частично связано с постепенным накоплением повреждений генетического материала. Одним из факторов, способных вызывать такие нарушения, является космическое излучение. Поэтому технологии, позволяющие защищать и восстанавливать ДНК, могут оказаться полезными как для медицины долголетия, так и для освоения космоса.

Москалев рассказал, что около 20 лет назад участвовал в международном симпозиуме, посвященном перспективам освоения Марса. На мероприятии обсуждались в том числе риски воздействия космического излучения на организм человека.

За пределами Земли человек подвергается воздействию радиации, от значительной части которой на поверхности планеты защищают атмосфера и магнитное поле. Такое излучение способно повреждать ДНК, повышать риск онкологических заболеваний, негативно влиять на нервную систему и желудочно-кишечный тракт.

По мнению биолога, разработка эффективной защиты от этих воздействий позволит приблизиться к решению сразу двух задач: обеспечению безопасности дальних космических экспедиций и замедлению некоторых процессов старения.

В качестве примера природного долголетия Москалев привел секвойи — деревья Северной Америки, которые могут достигать высоты более 100 метров и жить свыше тысячи лет.

Ученый связал их долговечность в том числе с особенностями генетического материала. По его словам, секвойи обладают шестикратным набором хромосом, что он сравнил с созданием резервной копии генома. У человека, в отличие от таких растений, имеется два набора хромосом.

Москалев предположил, что создание механизмов дополнительной защиты генома или замедление накопления его повреждений может стать одним из путей к значительному продлению человеческой жизни.

Однако ученый подчеркнул, что старение нельзя объяснить исключительно повреждениями ДНК. По его словам, исследователи выделяют как минимум 16 взаимосвязанных механизмов, участвующих в этом процессе.

Именно поэтому борьба со старением остается одной из наиболее сложных задач современной биологии. Даже успешное решение проблемы повреждения генетического материала не означает автоматической победы над всеми возрастными изменениями.