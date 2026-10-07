Археолог против ИИ: эксперт рассказал, кто победит в ближайшие сто лет

Полностью заменить археологов искусственному интеллекту не удастся — во всяком случае, в ближайшие сто лет. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра РГГУ Василий Новиков.

По его словам, археология плохо поддается сведению к некому базовому алгоритму, а для качественной работы ИИ требуются огромные дата-сеты — основная база данных с самыми разными примерами. Хотите применять ИИ для анализа геофизических аномалий — извольте собрать сотни и тысячи таких примеров.

Эксперт подчеркнул, что все же одно весомое преимущество у искусственного интеллекта есть. Несмотря на ошибки и порой странные подходы, он способен изучать огромный массив информации со стороны и приходить к выводам, которые человеку просто не придут в голову. Процент таких неожиданных заключений невелик, но именно он позволяет ученым соединять компьютерный математический подход с эмпирическим опытом археолога — там, где живая интуиция исследователя встречается с холодным перебором данных.

По его мнению, ИИ не заменит археолога, но станет надежным инструментом для сбора, анализа и получения глубокого интересного результата.

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