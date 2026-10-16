«Я не специализируюсь, но слышал». Меняется ли душа после пересадки сердца?

Профессор Рэн: характер может измениться после пересадки сердца

Наука

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Профессор, директор отделения ортопедии Второй аффилированной больницы Университета традиционной китайской медицины Сяопин Рэн высказал предположение, что после трансплантации сердца у человека может измениться характер.

При этом он подчеркнул, что данный научный вопрос требует дальнейшего изучения, сообщает РИА Новости.

«Я не специализируюсь на сердечно-сосудистой хирургии, но я слышал такие истории, что после трансплантации сердца иногда у пациентов менялся характер. Это, конечно же, очень интересный научный вопрос, который нужно изучать», — сказал ученый.

Ученый отметил, что тема ксенотрансплантации, предполагающей пересадку человеку органов животных, также остается актуальной. По его словам, органы свиньи наиболее схожи с человеческими.

Рэн добавил, что в настоящее время по этому направлению ведется множество исследований. Он не исключил, что в будущем могут быть проведены клинические испытания, и допустил теоретическую возможность пересадки спинного мозга от свиньи человеку.

Ранее сообщалось о том, что 119 операций по пересадке донорских органов провели в МОНИКИ.

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