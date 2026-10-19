Ученые НГУ создали ИИ-алгоритмы для повышения качества мониторинга воздуха

ТАСС: ИИ компенсирует снижение точности датчиков воздуха

Наука

Ученые Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета разработали адаптивные алгоритмы на базе ИИ, которые корректируют показания датчиков качества воздуха с учетом внешних условий и компенсируют постепенное снижение точности сенсоров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Система мониторинга фиксирует температуру, состав воздуха, скорость и направление ветра, однако сырые данные нуждаются в обработке, поскольку на точность измерений сильно влияют внешние условия и сезонные изменения. Со временем характеристики сенсоров ухудшаются из-за физических и химических процессов, поэтому даже грамотная калибровка не гарантирует стабильных результатов. Разработанные алгоритмы учитывают внешние факторы и помогают компенсировать снижение точности датчиков.

В пресс-службе отметили, что решения позволяют повысить точность обработки показаний и снижают требования к вычислительному оборудованию. Накопленный опыт создает основу для более широкого применения технологий центра в городских мониторинговых сетях.

Алгоритмы были разработаны для компании «СитиЭйр». Первый пост мониторинга, снабженный ИИ-алгоритмами, заработал в Октябрьском районе Новосибирска. В перспективе такие устройства можно будет размещать на небольших площадках, в том числе на опорах городской инфраструктуры, что позволит расширять сеть наблюдений без строительства отдельного павильона для каждой точки.

В вузе подчеркнули, что для Центра искусственного интеллекта НГУ этот проект важен как переход от научных исследований к прикладным задачам заказчика. Накопленный задел позволит адаптировать решения для других сетей мониторинга, хотя каждый новый проект потребует учета условий эксплуатации и характеристик оборудования.

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