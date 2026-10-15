Ученые изучили связь внутриутробного развития со старением мозга

Эксперт Стефанова: риски старения мозга могут формироваться еще до рождения

Наука

Предпосылки ускоренного старения мозга, снижения когнитивных способностей и нейродегенеративных заболеваний могут возникать еще до рождения или в первые месяцы жизни. К таким выводам подводят исследования, о которых ТАСС рассказала ведущий научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Наталья Стефанова.

По словам ученой, эксперименты на животных выявили связь между рисками последующих заболеваний, сокращенной продолжительностью беременности и низкой массой тела при рождении. Эти факторы могут влиять на здоровье в более взрослом возрасте, однако требуют дальнейшего изучения.

Ускоренное старение мозга характеризуется изменениями его структуры и функций, которые опережают ожидаемые для возраста показатели. Для оценки процесса специалисты используют МРТ. Среди известных факторов риска также выделяют гипертонию, диабет, курение, нарушения сна и депрессию.

Ранее Стефанова отмечала, что изменения, связанные со старением мозга, затрагивают в том числе гиппокамп — область, отвечающую за память и обучение. При этом выявление ранних факторов риска не означает, что развитие когнитивных нарушений или нейродегенеративных заболеваний неизбежно.

Ранее ученый назвал ключ к замедлению старения.

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