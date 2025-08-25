Отец погибшего в Подмосковье подростка усомнился в версии следствия

Отец 17-летнего подростка, тело которого нашли в подмосковном лесу, публично усомнился в официальной версии о некриминальной причине смерти. Мужчина настаивает на тщательном расследовании, заявив, что его сын был жизнерадостным и успешным юношей. Об этом сообщает REGIONS.

По словам отца, юноша активно занимался творчеством и спортом — играл на флейте, участвовал в хореографических фестивалях и занимался тхэквондо. Он подчеркивает, что сын строил планы на будущее и не подавал признаков депрессии или скрытых проблем, которые могли бы привести к трагедии.

Следователи изъяли всю технику погибшего для проведения экспертиз, чтобы восстановить полную картину произошедшего. Отец выразил надежду, что правоохранительные органы проведут всестороннюю проверку и установят истинные обстоятельства смерти. Семья требует не спешить с выводами и рассматривать все возможные версии, включая криминальную.

Подробности читайте в материале REGIONS.

Ранее мужчину обвинили в убийстве 18-летней девушки в Алтайском крае.