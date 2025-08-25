Суд арестовал имущество экс-чиновника Минобороны на $1,5 млн

Суд наложил арест на имущество бывшего заместителя директора Главного военного строительного управления № 4 Ивана Сметанюка. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа с ущербом для бюджета в $7 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский суд арестовал активы экс-замдиректора ГВСУ № 4 Минобороны Ивана Сметанюка на общую сумму 143 млн рублей. Решение принято в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в 2019 году Сметанюк курировал исполнение контрактов на строительство объектов в Хабаровском крае на сумму более $7 млн. Однако он не организовал должный контроль за работами, что привело к их срыву с грубыми нарушениями. В результате Минобороны понесло ущерб в размере всей суммы контрактов.

Наложенный арест на имущество подозреваемого, включая элитную недвижимость и счета, гарантирует исполнение будущего судебного решения о возмещении ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в Нижегородской области украли пожертвования для бойцов СВО.