Суд вынес приговор полицейскому, устроившему смертельное ДТП в Балашихе

Суд приговорил экс-полицейского Илью Евлампиева к семи годам и десяти месяцам колонии общего режима за ДТП с погибшей в Балашихе, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Мужчину также лишили звания капитана полиции и запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Авария случилось в декабре прошлого года. Евлампиев находился за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями. Пассажирка одной из машин погибла на месте.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье водитель «Газели» уснул за рулем и въехал в бетоновоз.