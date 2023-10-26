Суд вынес приговор полицейскому, устроившему смертельное ДТП в Балашихе
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Суд приговорил экс-полицейского Илью Евлампиева к семи годам и десяти месяцам колонии общего режима за ДТП с погибшей в Балашихе, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Мужчину также лишили звания капитана полиции и запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Авария случилось в декабре прошлого года. Евлампиев находился за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями. Пассажирка одной из машин погибла на месте.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье водитель «Газели» уснул за рулем и въехал в бетоновоз.