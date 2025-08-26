В Забайкалье осудили мужчину на 5,5 года за контрабанду драгметаллов

В Забайкальском крае вынесен судебный приговор местному жителю, получившему пять лет и десять месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за незаконный вывоз драгоценных металлов. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Мужчина был признан виновным в участии в организованной преступной группе, контрабанде стратегически важных товаров и в попытке совершения этого преступления. Помимо тюремного заключения, ему назначен штраф в размере миллиона рублей.

Как установили следствие и суд, в 2022 году обвиняемый, действуя в составе организованной группы, занимался транспортировкой золота и серебра по территории России с целью их дальнейшей переправки за рубеж. Общая стоимость незаконно перемещаемых драгоценных металлов оценивается в 425 млн руб.

