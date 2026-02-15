Аномальный холод и гололед: Московский регион ждет усиление морозов

В столичном регионе готовятся к экстремальному похолоданию. Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, пик арктического вторжения придется на середину недели, когда ночная температура может достигнуть критических отметок. В предстоящие выходные погода продолжит испытывать москвичей на прочность, однако самое суровое испытание ожидает регион в среду, 18 февраля.

По данным синоптиков, в ночь на 18 февраля воздух в Москве может остыть до минус 23 градусов. В Подмосковье ситуация окажется еще более суровой: местами столбики термометров опустятся до минус 25 градусов. Дневная температура в этот день также не порадует комфортом: в столице ожидается 7–9 градусов ниже нуля, а по области — от 6 до 11 градусов мороза. При этом прогнозируется небольшой снег.

До наступления «минус 25» регион ждет постепенное погружение в зимний холод. В ночь на понедельник, 16 февраля, при облачной погоде с прояснениями в Москве пройдет небольшой снег, тогда как в Подмосковье осадки ожидаются умеренными. Температура в столице может упасть до минус 13–15 градусов, в области — до минус 11–16. На севере Подмосковья синоптики допускают мороз до минус 19 градусов. Северный ветер скоростью 6–11 м/с добавит ощущений, делая погоду еще более неуютной.

В связи с ухудшением погодных условий в Гидрометцентре напомнили о действующем в регионе предупреждении. Желтый уровень опасности, объявленный ранее, сохраняется до 09:00 утра 16 февраля. Причина — не столько грядущие морозы, сколько уже существующая угроза: на дорогах столицы и области сохраняется сильная гололедица, которая делает передвижение по улицам потенциально опасным. Ведомство призывает быть предельно внимательными на проезжей части и тротуарах, отдавая приоритет безопасности перед скоростью.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье после оттепели возвращается зима с гололедицей и снегопадами.