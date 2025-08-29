Челябинская вдова бойца СВО получила счет за бесплатное место захоронения

В Челябинске вдове бойца, участвовавшего в специальной военной операции (СВО) на территории Украины, был выставлен счет за участок на кладбище рядом с другими военнослужащими, хотя, по ранее действовавшим правилам, захоронение там должно было быть бесплатным. Об этом сообщило издание 74.RU.

По словам женщины, с нее потребовали 100 тыс. руб. Она выразила возмущение, отметив, что ранее места на «Аллее ZOV» предоставлялись военнослужащим безвозмездно.

Она отметила, что была удивлена озвученной суммой. В июле, когда проходила церемония прощания с другим участником СВО, его матери сообщили, что место предоставляется бесплатно, так как изначально подразумевалось создание аллеи героев, участвовавших в спецоперации.

Женщина рассказала, что ей объяснили это тем, что бесплатные места закончились и теперь участок на аллее, где нельзя устанавливать ограждение, стоит 100 тыс. руб., а ежегодное обслуживание обойдется в 4 тыс. руб.

В администрации района журналистам сообщили, что земельный участок действительно выделяется бесплатно, однако из-за нехватки места нет возможности выбирать конкретный участок на аллее.

Чиновники пояснили, что участки предоставляются на безвозмездной основе, но такие услуги, как планировка и благоустройство, подлежат оплате, а стоимость услуг определяется организациями самостоятельно.

