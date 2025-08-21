Эльдар Джарахов извинился за свои слова о россиянах

Эльдар Джарахов принес извинения за свои высказывания в адрес россиян, сделанные в 2018 году. Его концерт в Алтайском крае отменили из-за разгоревшегося скандала. Об этом сообщает РИА Новости.

Эльдар Джарахов решил публично извиниться из-за старых высказываний. Еще в 2018 году блогер оскорбительно отозвался о россиянах, назвав их «свинорусами». Из-за этого был отменен его концерт в Алтайском крае.



Всплывшая внезапно в интернете цитата вызвала негодование среди поклонников. Под давлением общественности Джарахов публично извинился, подчеркнув, что сожалеет. Он отметил, что любит Россию и посвятил людям и стране свою жизнь.



