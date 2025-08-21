Блогер Лебедев пожаловался на укус опасного насекомого в подмосковном лесу

Известный русский блогер рассказал об инциденте, который произошел во время одной из прогулок по Подмосковью. Об этом также сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник в соцсетях.

Дизайнер Артемий Лебедев столкнулся с неприятностью во время прогулки в лесу Истринского района. После возвращения домой он обнаружил на ноге присосавшегося клеща. Лебедев сразу обратился в ближайшую больницу.

Там медики аккуратно извлекли клеща и поместили его в специальную пробирку для последующего анализа. Однако дизайнер принял решение не сдавать насекомое в лабораторию для проверки на инфекции.

На следующий день блогер все же сам посетил инфекциониста для консультации. По словам Лебедева, он уже защищен от клещевого энцефалита благодаря сделанной до этого прививке. Врач рекомендовал профилактический курс антибиотиков для исключения риска заражения боррелиозом.

Кроме того, Лебедев призвал всех любителей лесных прогулок быть внимательными и обязательно осматривать тело после посещения природных зон.

