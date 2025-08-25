Генпрокурор Игорь Краснов претендует на кресло главы Верховного суда

Генпрокурор России Игорь Краснов сделал неожиданный шаг, подав заявление на вакантный пост председателя Верховного суда РФ. Это подтвердил глава Высшей квалификационной коллегии судей. Об этом сообщает ТАСС.

Действующий генеральный прокурор страны Игорь Краснов официально вошел в число претендентов на ключевой пост в судебной системе. Его кандидатура заявлена на должность председателя Верховного суда Российской Федерации, которая оставалась вакантной. Соответствующее заявление поступило в Высшую квалификационную коллегию судей, что подтвердил ее председатель Николай Тимошин.

Назначение на этот пост требует одобрения квалификационной коллегии и последующего указа президента России. Председатель Верховного суда не только возглавляет высшую судебную инстанцию по гражданским, уголовным и административным делам, но и играет центральную роль в формировании судебной практики по всей стране.

Ранее сообщалось о том, что Бастрыкин стал основным кандидатом в главы Верховного суда.