Главу «Русской общины» Обнинска задержали за вымогательство

Главу «Русской общины» Обнинска Руслана Денисова задержали по подозрению в вымогательстве более миллиона рублей. Его поместили в изолятор временного содержания в Калужской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Лидера общественной организации «Русская община» города Обнинска Руслана Денисова задержали рано утром по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. По данным источников, сумма требований превышает один миллион рублей.

Заявление в правоохранительные органы написал житель соседнего Козельска, который и стал потерпевшим по этому делу. На основании его показаний было возбуждено уголовное дело, после чего силовики вышли на подозреваемого.

В настоящее время Денисов находится в камере местного ИВС, ему уже предъявлено официальное обвинение. Расследование инцидента продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. За подобное преступление Уголовный кодекс предусматривает строгое наказание — вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

