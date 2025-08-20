В России зафиксировали первую попытку мошенничества через мессенджер MAX

Россиянин использовал отечественный мессенджер MAX для мошенничества. Это первый официально зарегистрированный случай совершения обмана через новое приложение. О задержании подозреваемого сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Жертвой аферистов стала жительница Курска, которая потеряла свои сбережения в результате продуманной схемы обмана.

Мошенническая схема началась с телефонного звонка, который поступил женщине через приложение MAX. Злоумышленники, представившиеся сотрудниками государственного ведомства, сумели внушить россиянке чувство страха и срочности.

Под предлогом помощи в предотвращении якобы готовящегося против нее преступления они убедили курянку перевести все ее средства на «безопасный» счет. Общая сумма перевода составила 444 тыс. руб.

Как выяснилось в ходе оперативной работы, получателем денег стал не непосредственный организатор аферы, а так называемый обнальщик — пособник из Ростовской области, который предоставил преступникам реквизиты подконтрольной ему банковской карты. Именно на этот счет и обманным путем были зачислены деньги, которые мужчина впоследствии снял и передал своим сообщникам, оставив процент себе.

Благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов фигуранта из Ростовской области удалось быстро идентифицировать и задержать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время задержанный дает показания.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике Александр Ющенко предложил отправлять все коды верификации через отечественный мессенджер MAX.