Мать блогера Маркаряна принесла в суд его медали

Мать фигуранта уголовного дела блогера Арсена Маркаряна принесла в суд его медали и награды. Таким образом она пыталась охарактеризовать сына с положительной стороны и предотвратить его заключение под стражу. Об этом сообщает Lenta.ru.

Во время заседания по избранию меры пресечения для блогера Арсена Маркаряна его мать продемонстрировала суду медали и различные награды сына, пытаясь доказать его благонадежность.

Арсен Маркарян находится в поле зрения правоохранителей по уголовному делу об оскорблении памяти защитников Отечества. Его задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией. Блогер пытался скрыться в багажнике автомобиля, прикрывшись надувной лодкой.

Следственный комитет настаивает на заключении Маркаряна под стражу на время следствия. Итоги судебного заседания, где решалась его судьба, пока неизвестны.

Ранее стало известно, признал ли Маркарян вину в оскорблении памяти защитников Отечества.