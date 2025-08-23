Допрос Маркаряна закончен: признал ли блогер вину в оскорблении памяти защитников Отечества?

Следственное управление СК России по Москве предъявило официальное обвинение блогеру Арсену Маркаряну. Как сообщил телеграм-канал ГСУ СК, инкриминируемая статья применяется в случаях, когда подозреваемый совершает оскорбление памяти защитников Отечества с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей.

Во время проведенного допроса задержанный не признал свою вину в совершении вменяемого ему преступления. Представители ведомства сообщили, что в понедельник, 25 августа, планируют направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Сотрудники считают правильным заключение под стражу.

Согласно информации телеграм-канала «112», блогер предпринимал попытки скрыться от правосудия на территории Белоруссии. На протяжении месяца он находился в розыске, пока сотрудникам правоохранительных органов не удалось его задержать.

Ранее сообщалось, что все трое обвиняемых в гибели Арсения Ерошевича после драки в Щелково заключены под стражу.